Свыше 20 новых стартапов вошли в бизнес-инкубатор Академпарка

В Новосибирском Академпарке завершился осенний сезон акселерационной программы А: СТАРТ, организованной бизнес-инкубатором при поддержке правительства региона и мэрии города. По итогам финальной питч-сессии жюри отобрало 21 проект, которые войдут в инкубатор Академпарка.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Среди победителей — решения в сфере HR Tech, автоматизации, приборостроения и импортозамещения. Участники получат поддержку по юридическим, бухгалтерским и PR-вопросам, льготную аренду офисов и жилья, а также доступ к инфраструктуре Академпарка.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила, что Академпарк признан лучшей региональной практикой поддержки стартапов и венчурных инвесторов в России. В 2025 году на коммерциализацию разработок в области высоких технологий выделено 170 млн рублей.

В этом сезоне А: СТАРТ получил 144 заявки из разных регионов страны. Средний возраст финалистов — 30 лет. Среди проектов — робот-газонокосилка, система ИИ-аналитики для продаж, прибор для температурного видения врачей и водородные аэростатные ветрогенераторы.

За 15 лет программа помогла создать более 300 технологических стартапов в сферах IT, медицины, приборостроения и биотехнологий.