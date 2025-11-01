Банки за премию будут возвращать россиянам часть украденных денег

Ранее ФНС начала более активно контролировать поступления на банковские карты граждан, рассматривая регулярные платежи как потенциальные доходы от деятельности и доначисляя налоги с пенями и штрафами в случае, если граждане не смогут подтвердить источник средств. Также ФНС может запросить пояснения при подозрении на неучтенные доходы.