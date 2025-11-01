Дроны выходят в поля Хабаровского края

В Хабаровском крае готовят фермеров нового поколения — тех, кто сможет управлять не только трактором, но и дроном, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В регионе создают учебно-производственный комплекс, где аграриев научат применять беспилотные технологии в полевых работах.
Проект объединил Краевой сельскохозяйственный фонд, Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, Дальневосточный аграрный университет и кооператив «Хабаровск Агропродукт». Накануне партнёры подписали четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве.
— Современные технологии не стоят на месте. С помощью дронов уже можно делать анализ почвы, распылять удобрения и средства защиты растений. Но не все фермеры знают, как пользоваться такими системами, — рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.
По словам руководителя центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константина Могильного, внедрение технологий точного земледелия — это экономия ресурсов и рост урожайности.— Одна из наших задач — преодолеть недоверие сельхозпроизводителей к новой технике. Мы покажем, что дроны — это не игрушки, а рабочий инструмент фермера, — подчеркнул он.
Обучение пройдёт на базе техникума, где уже несколько лет готовят специалистов по беспилотным системам. Практические занятия будут проходить на полях сельхозкооператива, оборудование закупит Краевой сельхозфонд, а ДальГАУ поделится опытом и научной базой.
Учиться смогут не только студенты, но и фермеры, участники СВО и все желающие жители края.