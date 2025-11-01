Две сельские котельные в Одесском районе переведены с угля на газ

В селах Буняковка и Благодаровка Одесского района котельные переведены с угольного топлива на природный газ. Работы проведены в рамках программы правительства Омской области по газификации региона. О ходе работ рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Теперь эти объекты обеспечивают теплом социальные учреждения: школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Перевод на современный вид топлива повышает надежность теплоснабжения.
