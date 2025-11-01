Ричмонд
Две сельские котельные в Одесском районе переведены с угля на газ

В селах Буняковка и Благодаровка Одесского района котельные переведены с угольного топлива на природный газ.

Источник: Соцсети

В селах Буняковка и Благодаровка Одесского района котельные переведены с угольного топлива на природный газ. Работы проведены в рамках программы правительства Омской области по газификации региона. О ходе работ рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Теперь эти объекты обеспечивают теплом социальные учреждения: школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Перевод на современный вид топлива повышает надежность теплоснабжения.

Ранее мы рассказывали, что в селе Большие Уки произошёл пожар в частном доме из-за неисправного печного отопления. В результате погибли 31-летняя женщина и её 24-летний знакомый.