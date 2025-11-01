Почему АЭС в Приморье могут построить не там, где нужно

Место размещения будущей Приморской АЭС выбирают, исходя из близости к населенным пунктам и промышленным объектам. Однако принципиально важно учитывать геологию, сейсмичность и водообеспеченность территории. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia высказал российский экономист и демограф, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев, недавно принявший участие в экспертной сессии по ядерной энергетике в Екатеринбурге.
В качестве новой потенциальной площадки под станцию уже называют не ЗАТО Фокино, а Раздольное. Ни то, ни другое место для станции, по оценке ученого, не подходит для этих целей.
— Сегодня, когда фонтанируют идеями по месту АЭС, исходят исключительно из соображений людности и наличия промышленного потенциала. Все остальное как бы на потом. Я вижу такую логику. Никто не рассматривает геологическую структуру, сейсмичность, обеспеченность водой и многое другое, — считает Юрий Авдеев.
Такой подход контрастирует с научно-обоснованным подходом, который применялся в советский период.
По словам экономиста, в начале 1980-х годов Тихоокеанский институт географии Дальневосточного научного центра АН СССР получил задание на выбор оптимальной площадки для АЭС в Приморском крае. Ученые проверили все возможные точки в регионе. Из множества вариантов был выбран район Вострецово-Рощино Пожарского района.
— Я сам принимал участие в этих экспедициях, когда мы летали по Приморскому краю с геологами, сейсмологами. Выбор попал на территорию Пожарского района, и это было неслучайно — это был научный вывод, основанный на геологических картах и комплексной оценке, — вспоминает Авдеев.
В 1989 году решением на уровне СССР была даже создана дирекция для строительства атомной электростанции. Но тот проект не был реализован из-за общеизвестной фобии после Чернобыля, инцидента в бухте Чажма и отсутствия стратегии развития промышленности.
От Фокино к Раздольному: импровизация вместо стратегии.
Сейчас ситуация повторяется, идет поиск площадки. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на ВЭФ-2025 (16+) сообщил, что площадка для новой АЭС в Приморском крае «практически выбрана». Издание «Коммерсант» (18+) со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с обсуждением, сообщило, что атомные энергоблоки на 2 ГВт построят в районе ЗАТО Фокино.
По словам эксперта, в Екатеринбурге на недавнем форуме по ядерной энергетике в качестве возможной площадки для размещения Приморской АЭС уже прозвучало Раздольное (Надеждинский округ), что, в общем-то, свидетельствует об отсутствии четкой стратегии.
— Кто-то как-то сказал «Фокино», потом подумали, нет, не Фокино. Уже отказались от этой идеи. А вот сейчас в Екатеринбурге уже появилось Раздольное. Это что? Это стратегия или это… Как это назвать вообще? — недоумевает ученый.
Юрий Авдеев в составе группы экспертов из Приморья и Хабаровского края, где также планируется размещение АЭС, в октябре посетил форум «Ядерные технологии — прошлое, настоящее, будущее» (16+), состоявшийся в Екатеринбурге при поддержке «Росатома». На нем представили порядка 30 докладов о радиоэкологии, правилах безопасности атомных объектов и становлении атомной энергетики. Один день программы был посвящен знакомству с Белоярской АЭС в городе Заречном Свердловской области.
Мощности без долгосрочного видения развития.
Для Приморского края обсуждается станция с двумя энергоблоками типа ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый, Хабаровский край претендует на 1200 МВт (два блока по 600).
Для сравнения: на Белоярской АЭС работают два энергоблока мощностью 600 и 800 МВт, которые обслуживают миллионный Екатеринбург и Свердловскую область с мощным промышленным комплексом.
— Можно мечтать о мощностях, превышающих сегодняшние возможности территории, но нужно хотя бы предъявить видение перспективы на десятилетия вперед. Увы, пока такого документа ни в Приморье, ни у хабаровчан нет. Да, в Приморье собираются строить металлургический комбинат. Но сколько таких металлургических заводов еще предстоит сделать на протяжении 10−15−20 лет? Трудно сказать, у нас нет этой стратегии, — констатирует Авдеев.
Срок работы современных атомных реакторов составляет 50−60 лет, поэтому, по мнению экономиста, проекту должна соответствовать долгосрочная стратегия развития территории минимум до конца столетия, а не до 2036 или 2050 года.
Альтернатива: одна АЭС для двух регионов.
Эксперт предлагает альтернативный вариант — строительство не двух, а одной АЭС для двух регионов, Хабаровского и Приморского краев, в районе Вострецово-Рощино Пожарского округа подтвержденной изысканиями в 80-х годах площадки.
— У такого варианта множество преимуществ: близость к линиям электропередачи в обе стороны, перспективы хозяйственного освоения севера Приморского края и юга Хабаровского края, обеспечение водой, экология и многие другие параметры, — объясняет Юрий Авдеев.
Он указывает, что строительство станции займет 3−5 лет, а одновременное возведение двух станций растянет сроки еще больше, учитывая, что строители одни и те же. При этом отсутствует долгосрочное понимание потребностей регионов в энергии.
Наибольшая уязвимость этого предложения — вопросы финансового участия двух субъектов федерации и налоговых отчислений в будущем, но, по мнению Юрия Авдеева, все это решаемо.
Современные технологии безопасности.
Посещение Белоярской АЭС в рамках форума убедило экспертов в высоком уровне безопасности современных атомных станций. На этой АЭС работают уникальные реакторы на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800 — таких больше нет нигде в мире. Отработанное топливо в смеси с частью «свежего» по новой загружается в реактор, что обеспечивает более полное использование энергетического потенциала урана и сокращает объем отходов.
По словам Юрия Авдеева, экологическая безопасность является ключевым приоритетом. Посещение станции в этом плане произвело на делегацию сильное впечатление.
— Отличительной особенностью реакторов на этой станции является то, что в случае нештатной ситуации реактор обладает свойством самозатухания — вместо самопроизвольного неуправляемого деления ядер урана наблюдается постепенное прекращение реакции и остановка реактора. С этой точки зрения, наши атомные электростанции самые совершенные, — объясняет ученый.
По его словам, радиационный фон на станции в 100 раз ниже естественного природного фона. Водохранилище, которое служит для отведения тепла, используется местными жителями как зона отдыха, для рыбалки и разведения рыбы ценных пород.
Для Белоярской АЭС потребовалось освободить от леса более 200 гектаров под водохранилище, на берегу которого разместился городок Заречный с населением 25 тысяч человек.
Четыре главных вызова.
Юрий Авдеев выделяет ключевые проблемы, стоящие перед «Росатомом» при реализации проекта в Приморье.
Первое — это кадры. На Белоярской АЭС занято более 2,6 тысячи человек, более 90% персонала имеют высшее образование, значительная часть — выпускники Уральского федерального университета (бывший Политех), преимущественно молодежь. Непосредственно управляют станцией восемь человек.
Эксперт говорит о необходимости заблаговременной подготовки кадров для Приморской АЭС.
— Как бы высоко не ценили теоретическую подготовку в ДВФУ специалистов данного профиля, без тесных контактов, стажировок, практики на действующем предприятии считать высоким профессиональный уровень выпускников для будущей АЭС в Приморье будет сложно. Должна быть налажена связь между дальневосточными и уральскими университетами, между учеными ДВО и УрО РАН, между правительствами субъектов федерации. Может быть, какую-то часть времени будущие работники Приморской АЭС должны проработать на других станциях, — подчеркивает Авдеев.
Второе — проектирование АЭС. В регионе практически не осталось крупных проектных организаций, способных качественно выполнить такую работу. Вопрос в том, смогут ли вновь образованные небольшие компании включиться в работу по проектированию такого масштабного объекта.
— Приморский край лишился проектных организаций или значительной части их потенциала: ЭнергоСетьПроект, ДНИИМФ, ПромСтройНИИПроект, ПриморГражданПроект, ДальГипроРис, ДальНИИГиМ. Отсутствие на сегодняшний день этих проектных организаций — это ведь большая беда для края. Возникают какие-то ОООшки. А насколько их база, уровень образования, квалификации соответствует, трудно сказать, — говорит эксперт.
В то же время приезжие специалисты не имеют представления о региональной специфике.
— Приедут из Питера, приедут из Москвы. Никогда они на поверхности не увидят того, что могут знать люди, которые живут здесь. Вопрос, конечно, очень серьезный. Поэтому, думаю, нужно опять-таки на государственном уровне ставить вопрос о возрождении проектной деятельности на территории Приморского края и вообще Дальнего Востока, — отмечает Юрий Авдеев.
Кроме этого, по мнению эксперта, важна коммуникация с населением. Необходима системная работа со СМИ и общественностью для разъяснения проекта.
— Кто будет доносить все это до людей? Какая коммуникация устанавливается? Это должна быть ежедневная работа, — считает собеседник PrimaMedia.
Наконец, нужно определиться с финансированием: кто платит? На екатеринбургском форуме Юрий Авдеев был удивлен вопросом представителей «Росатома» о наличии у края денег на строительство АЭС.
— Когда «Росатом» начинал строить АЭС в Турции, вы у турок спрашивали такое? Вы строили за свой счет, за деньги «Росатома». А почему вы здесь, на этой территории, спрашиваете о деньгах? Если это государственная программа, то вы, государственная корпорация, будьте добры, — возражает ученый.
Вопрос финансирования становится ключевым в условиях, когда «Росатом» требует участия регионального бюджета в проекте, стоимость которого переваливает за сотни миллиардов рублей.
История проекта: от идеи к реализации.
Идея строительства АЭС на Дальнем Востоке была сформулирована главой Росатома Алексеем Лихачевым осенью 2022 года. В 2023 году на Восточном экономическом форуме он заявил, что проект «рассматривается всерьез».
В 2024 году правительство РФ подготовило проект Генеральной схемы размещения объектов энергетики до 2042 года, включив в него Приморскую АЭС. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росатома подготовить доклад о возможности ввода станции к 2032 году. В январе 2025 года правительство утвердило Генсхему, планируя Приморскую АЭС в районе ЗАТО Фокино к 2033 году.
В марте 2025 года прошла первая региональная дискуссия в рамках инициативы «Тихоокеанский дискуссионный клуб» (проект ДВО РАН и Приморского отделения Союза журналистов России). Дискуссия выявила серьезные разногласия по поводу потребности в дополнительных энергетических мощностях, места размещения станции, кадрового обеспечения и безопасности.
Наличие разных точек зрения на проблему — явление нормальное, в споре рождается истина. Но это же свидетельствует о том, что пока ни федеральном уровне, ни на региональном нет ясного видения перспективы хотя бы на полвека вперед. Поэтому задача строительства новых источников энергии требует прежде всего содержательного обеспечения курса «поворота на восток», выработки стратегии на геополитическом и геоэкономическом уровнях, но что не менее важно решения социально-демографических проблем сегодняшнего дня.