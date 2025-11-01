Почему АЭС в Приморье могут построить не там, где нужно

Наличие разных точек зрения на проблему — явление нормальное, в споре рождается истина. Но это же свидетельствует о том, что пока ни федеральном уровне, ни на региональном нет ясного видения перспективы хотя бы на полвека вперед. Поэтому задача строительства новых источников энергии требует прежде всего содержательного обеспечения курса «поворота на восток», выработки стратегии на геополитическом и геоэкономическом уровнях, но что не менее важно решения социально-демографических проблем сегодняшнего дня.