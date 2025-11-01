С 1 ноября вырастут пенсии у трех категорий граждан

«Кроме того, будут увеличены размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплата назначается тем получателям пенсий, кто имеет выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на 5 лет: до 20 лет (мужчинам) и 15 лет (женщинам). Непосредственно суммы такого увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты», — добавил эксперт.