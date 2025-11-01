С 1 ноября вырастут пенсии у трех категорий граждан

С 1 ноября некоторые российские пенсионеры начнут получать повышенную пенсию, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Во-первых, повышение выплат ждет пенсионеров, которым в октябре 2025 года исполнилось 80 лет. Страховые пенсии таким гражданам будут увеличены за счёт удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (+8907,70 ₽) и включения в неё надбавки за уход (+1314 ₽). Соответственно, в ноябре они получат фиксированную выплату в сумме 19129,4 ₽ Например, если у пенсионера, отметившего 80-летний юбилей в октябре, размер страховой пенсии в октябре составлял 39808,37 ₽, то в ноябре размер выплачиваемой страховой пенсии по старости будет равен 50030,07 ₽ (на 25,68% выше октябрьской выплаты)», — объяснил он.
Экономист отметил, что также увеличатся размеры доплат работникам организаций угольной промышленности. Однако он уточнил, что размеры доплаты рассчитываются индивидуально каждому получателю при наличии стажа в организациях угольной промышленности на добыче угля и сланца в режиме полного рабочего дня или на строительстве шахт не менее 25 лет. Для отдельных работников минимальной период занятости для получения доплаты сокращён до 20 лет.
«Кроме того, будут увеличены размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплата назначается тем получателям пенсий, кто имеет выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на 5 лет: до 20 лет (мужчинам) и 15 лет (женщинам). Непосредственно суммы такого увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты», — добавил эксперт.
Ранее экономист Балынин сообщил о переносе выплаты пенсий в связи с Днем народного единства.