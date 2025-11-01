Экономист Остапкович назвал невыгодным курс 50 рублей за доллар

«Два-три года назад такая ситуация была, когда доллар стоил 51 рубль 15 копеек. Был такой период. Но потом был период, когда он стал стоить 110 рублей. Главная проблема, чтобы доллар всегда был постоянным. Тогда экономические агенты и население будут понимать, как им стратегически развиваться. И наоборот не очень хорошая ситуация, когда доллар то падает, то растет. Лучше, чтобы он стоял на одном месте», — добавил эксперт.