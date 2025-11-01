Экономист Остапкович назвал невыгодным курс 50 рублей за доллар

Резкий скачок курса до 50 рублей за доллар невыгоден России, сообщил в беседе с aif.ru научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Напомним, ранее советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов сообщил, что курс рубля по отношению к доллару США может составить 50:1.
Одним из условий этого является потеря Соединенными Штатами контроля над инфляцией на долгое время. В этом случае, как отмечается, рубль укрепится.
Остапкович, комментируя эту информацию, назвал подобное снижение курса маловероятным.
«Как ни парадоксально, это будет очень тяжелая ситуация для нашей экономики. Потому что если доллар упадет до 50 рублей, то наши экспортеры, а у нас основной поставщик доходов в бюджет — это экспорт, который зависит от долларового наполнения, будут давать очень малую выручку. Соответственно, будут давать меньше налогов. На мой взгляд, доллар за 50 рублей — это невозможная ситуация», — отметил эксперт.
По словам специалиста, ситуация, когда доллар то резко падает, то резко растет, не очень хорошая для экономики.
«Два-три года назад такая ситуация была, когда доллар стоил 51 рубль 15 копеек. Был такой период. Но потом был период, когда он стал стоить 110 рублей. Главная проблема, чтобы доллар всегда был постоянным. Тогда экономические агенты и население будут понимать, как им стратегически развиваться. И наоборот не очень хорошая ситуация, когда доллар то падает, то растет. Лучше, чтобы он стоял на одном месте», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что продолжение украинского конфликта угрожает статусу доллара.