Российский рубль вошел в тройку самых крепких валют октября

Казахстанский тенге и российский рубль продемонстрировали наиболее значительный рост среди мировых валют по отношению к американскому доллару в октябре. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на открытых данных, казахстанская валюта укрепилась на 3,6%, а российский рубль — на 2,9%.