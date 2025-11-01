Российский рубль вошел в тройку самых крепких валют октября

Казахстанский тенге и российский рубль продемонстрировали наиболее значительный рост среди мировых валют по отношению к американскому доллару в октябре. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на открытых данных, казахстанская валюта укрепилась на 3,6%, а российский рубль — на 2,9%.
В тройку лидеров также вошло чилийское песо, подорожавшее на 2,4%. Положительную динамику показали израильский шекель, ботсванская пула и колумбийское песо, выросшие на 1,6%, а малайзийский ринггит укрепился на 0,6%.
На противоположном конце рейтинга оказалось аргентинское песо, обесценившееся на 5,7%. Значительное ослабление также продемонстрировали японская иена (минус 3,6%) и исландская крона (минус 3,4%). В пятерку наиболее подешевевших валют вошли британский фунт (минус 2,3%) и южнокорейская вона (минус 1,8%).
