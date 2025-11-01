Омичам рассказали, как будут решать проблемы обманутых дольщиков

В прошлом году в Омской области удалось восстановить права 560 участников долевого строительства — самый высокий показатель за последние три года. В этом году уже 309 дольщиков восстановили свои права, сообщили порталу Om1 Омск в региональном Минстрое.
Из Единого реестра проблемных объектов исключили три дома:
дом 3/3 по ул. Конева (ЖСК «Дом 3 корпус 3»); дом 29 жилого комплекса «Ясная поляна» (ООО «РоКАС»); дом по ул. Тарская — ул. Яковлева (региональный Фонд, ЖСК «Дом на Тарской»).
В ноябре планируется ввести в эксплуатацию ещё два завершённых многоквартирных дома по ул. Перелёта, № 1 и № 2, где жильё получат 324 и 167 дольщиков соответственно.
На данный момент в Едином реестре зарегистрировано 13 проблемных домов. Восстановление прав 1 094 граждан по этим объектам планируется осуществить следующими способами:
С использованием федеральных средств по ФЗ № 218-ФЗ о создании «Фонда развития территорий»: завершение строительства или компенсации для 913 человек по восьми домам. В пяти из них строительство завершено, жители остальных трёх получат выплаты компенсаций через Фонд; За счёт активов застройщиков и привлечённых инвесторов — для восстановления прав 51 участника в двух домах; За счёт реализации имущества банкротящихся застройщиков и погашения требований кредиторов — для шести граждан по одному дому.