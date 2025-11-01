Рубль стал одной из самых подорожавших к доллару валют в октябре

В октябре казахстанская и российская национальные валюты укрепились к американскому доллару в большей степени, чем другие. Об этом следует из анализа РИА Новости на основе открытых данных.
Так, наибольшее укрепление к доллару с конца сентября продемонстрировали тенге (3,6%), рубль (2,9%) и чилийское песо (2,4%), составив тройку лидеров по росту стоимости.
Среди валют с положительной динамикой выделились также шекель, пула и колумбийское песо, прибавившие по 1,6%. Малайзийский ринггит также укрепился, хоть и скромнее — на 0,6%.
Однако наибольшее ослабление к американской валюте в середине осени показали, среди прочих, британский фунт (минус 2,3%) и южнокорейская вона (минус 1,8%), вошедшие в антирейтинг из пяти валют.
Накануне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рубль приобретает все большую популярность на международной арене как валюта для хранения накоплений.