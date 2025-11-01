В Николаевске-на-Амуре заработал цех по выпуску домокомплектов из дерева

В Николаевске-на-Амуре запустили инновационное производство — цех по производству домокомплектов из дерева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Такие наборы деталей позволяют очень быстро строить малоэтажные дома.
— Оснащение цеха включает высокотехнологичные станки, способные выполнять профилирование бруса и выборку соединительных пазов, а также комплекс, который позволяет проводить обработку материалов специальными растворами, антисептиками, для защиты от разрушения грибками, насекомыми, а также от воздействия атмосферных факторов — воды, солнца и даже обеспечивающую защиту от огня, — сообщил глава Николаевского района Анатолий Леонов.
Влажность готового изделия составляет 12%, сечение бруса 140×120 мм. Это позволяет гарантировать высочайшее качество и долговечность будущих домов, обеспечивая их устойчивость к внешним воздействиям, создавая комфортный микроклимат для живущих в них людей.
А чтобы нижнеамурцы могли наглядно убедиться, как именно будет выглядеть такое жилье, компания «Форпостлес» изготовит из профилированного бруса в подарок два эксклюзивных детских домика для зимнего городка.
Эти миниатюрные шедевры, созданные с применением передовых технологий и заботой о безопасности, станут настоящим украшением новогоднего праздника.