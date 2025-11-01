Прибыль пермского оборонного завода снизилась на миллиард рублей

Производственное объединение занимается изготовлением датчиков, элементов для дистанционной передачи информации, а также интегрированных бортовых комплексов для авиационной техники и навигационных приборов, используемых как военно-морскими силами, так и гражданским флотом. Кроме того, компания выпускает волоконно-оптическую продукцию.