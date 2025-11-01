В Госдуме рассказали, когда и зачем необходима замена водительских прав

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев напомнил, что тем, кто собирается ехать за рубеж на автомобиле, стоит заранее обменять водительские права. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».
Депутат пояснил, что с 1 января 2026 года перестанет действовать временный порядок автоматического продления водительских удостоверений, введённый ещё в 2022 году. Поэтому для поездок за границу потребуется документ с актуальным сроком действия.
По словам Федяева, старые права остаются действительными на территории России ещё три года после окончания срока, что даёт достаточно времени для планового обмена. Однако автоматическое продление не распространяется на другие страны, где могут потребовать новые документы.
Ранее депутат Сергей Колунов сообщил, что с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, предусматривающий аннулирование водительских удостоверений при выявлении у граждан заболеваний, несовместимых с управлением транспортом.
Читайте также: В России владельцев 30 тысяч авто неожиданно обязали доплатить утильсбор.