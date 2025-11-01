Объяснено, почему наличные деньги по-прежнему необходимы россиянам

Несмотря на удобство безналичных платежей, полностью отказываться от наличных не стоит. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Он отметил, что сбои в работе банков и терминалов всё ещё случаются — может пропасть интернет, отключиться электричество или выйти из строя оборудование. В таких случаях наличные становятся единственным способом оплатить покупки, топливо или еду. Они также нужны на рынках, ярмарках, в небольших такси и отдалённых районах, где карты не принимают.
Ещё одно преимущество — анонимность. Наличные не оставляют «цифрового следа» и позволяют тратить деньги осознаннее: когда человек физически расстаётся с купюрами, он лучше контролирует расходы.
Мехтиев советует иметь при себе фиксированную сумму — от 1000 до 3000 рублей. Этого достаточно на непредвиденные мелкие траты в течение дня: такси, обед или покупки.
Что касается денег дома, эксперты считают, что хранить стоит запас, равный примерно недельным расходам на еду, лекарства и транспорт. Для крупных сумм рекомендуется несгораемый сейф, закреплённый к стене или полу — он защитит сбережения не только от кражи, но и от пожара.
