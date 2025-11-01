Ричмонд
Объяснено, почему наличные деньги по-прежнему необходимы россиянам

Несмотря на удобство безналичных платежей, полностью отказываться от наличных не стоит.

Несмотря на удобство безналичных платежей, полностью отказываться от наличных не стоит. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Он отметил, что сбои в работе банков и терминалов всё ещё случаются — может пропасть интернет, отключиться электричество или выйти из строя оборудование. В таких случаях наличные становятся единственным способом оплатить покупки, топливо или еду. Они также нужны на рынках, ярмарках, в небольших такси и отдалённых районах, где карты не принимают.

Ещё одно преимущество — анонимность. Наличные не оставляют «цифрового следа» и позволяют тратить деньги осознаннее: когда человек физически расстаётся с купюрами, он лучше контролирует расходы.

Мехтиев советует иметь при себе фиксированную сумму — от 1000 до 3000 рублей. Этого достаточно на непредвиденные мелкие траты в течение дня: такси, обед или покупки.

Что касается денег дома, эксперты считают, что хранить стоит запас, равный примерно недельным расходам на еду, лекарства и транспорт. Для крупных сумм рекомендуется несгораемый сейф, закреплённый к стене или полу — он защитит сбережения не только от кражи, но и от пожара.

