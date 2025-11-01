Объяснено, почему наличные деньги по-прежнему необходимы россиянам

Он отметил, что сбои в работе банков и терминалов всё ещё случаются — может пропасть интернет, отключиться электричество или выйти из строя оборудование. В таких случаях наличные становятся единственным способом оплатить покупки, топливо или еду. Они также нужны на рынках, ярмарках, в небольших такси и отдалённых районах, где карты не принимают.