В Омске выбрали подрядчика, который установит камеры на Фрунзенском мосту

В рамках проекта на мосту планируется установить 114 камер видеонаблюдения, которые будут оснащены системами распознавания автомобильных номеров и лиц. Кроме того, на объекте установят охранную и пожарную сигнализацию, а также систему оповещения. Все данные с новых устройств будут передаваться в единый пункт управления, что обеспечит круглосуточное наблюдение за ситуацией на мосту в любых погодных условиях. Срок выполнения работ составляет около года, и они должны быть завершены до 31 октября 2026 года.