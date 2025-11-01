В Омске выбрали подрядчика, который установит камеры на Фрунзенском мосту

В Омске завершились торги по установке инженерно-технических систем для обеспечения транспортной безопасности на Фрунзенском мосту через реку Омь. Заказчиком данного проекта выступает бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
Аукцион выиграла компания ООО «Тринити Телеком», которая предложила цену ниже начальной — с 76 млн рублей до 74,1 млн рублей.
В рамках проекта на мосту планируется установить 114 камер видеонаблюдения, которые будут оснащены системами распознавания автомобильных номеров и лиц. Кроме того, на объекте установят охранную и пожарную сигнализацию, а также систему оповещения. Все данные с новых устройств будут передаваться в единый пункт управления, что обеспечит круглосуточное наблюдение за ситуацией на мосту в любых погодных условиях. Срок выполнения работ составляет около года, и они должны быть завершены до 31 октября 2026 года.
Компания «Тринити Телеком» была основана в Омске в 2009 году и имеет опыт установки камер видеонаблюдения в подземных переходах города.