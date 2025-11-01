Красноярск разместил тендеры на получение кредитов на 824 млн рублей

Администрация Красноярска приступила к плановому привлечению заемных средств на 824 млн рублей для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования текущих долговых обязательств. Сумма распределена на 20 лотов стоимостью от 20,6 до 89,7 млн рублей каждый.
Ключевой особенностью новых займов станет плавающая процентная ставка по формуле «Ключевая ставка ЦБ + надбавка». Основным критерием выбора банков-кредиторов на ноябрьских торгах станет размер этой надбавки. Победителем будет признана организация, предложившая наименьшую маржу.
Как пояснили в мэрии, это стандартная ежегодная работа для погашения действующего долга и обеспечения дефицита бюджета. Привлекать заимствованные средства будут по мере потребности, передает издание dela.ru.
Ранее Красноярский край вошел в топ регионов по самозепретам на выдачу кредитов.