Красноярск разместил тендеры на получение кредитов на 824 млн рублей

Администрация Красноярска приступила к плановому привлечению заемных средств на 824 млн рублей для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования текущих долговых обязательств. Сумма распределена на 20 лотов стоимостью от 20,6 до 89,7 млн рублей каждый.