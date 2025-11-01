Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессараб: МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей

МРОТ в России увеличится в 2026 году на 20%, достигнув отметки в 27 093 рубля. По словам депутата Бессараб, данное изменение затронет порядка 4,5 миллиона граждан.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет почти на 20% и составит 27 093 ₽, отметила в разговоре с aif.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В предстоящем 2026 году МРОТ будет увеличен почти на 20%, до 27 093 ₽ Это повышение коснется 4,5 млн. россиян непосредственно. Нужно помнить, что от этого показателя зависят также пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособие по безработице. Хотя эти выплаты не напрямую завязаны на МРОТ, но, в том числе, зависят и от него», — сказала Бессараб.

Парламентарий также напомнила, что по поручению президента МРОТ в 2030 году должен составить не менее 35 тысяч рублей.

Ранее Бессараб прокомментировала предложение о повышении МРОТ до 46 000 в 2026 году.