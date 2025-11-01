Бессараб: МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет почти на 20% и составит 27 093 ₽, отметила в разговоре с aif.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В предстоящем 2026 году МРОТ будет увеличен почти на 20%, до 27 093 ₽ Это повышение коснется 4,5 млн. россиян непосредственно. Нужно помнить, что от этого показателя зависят также пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособие по безработице. Хотя эти выплаты не напрямую завязаны на МРОТ, но, в том числе, зависят и от него», — сказала Бессараб.
Парламентарий также напомнила, что по поручению президента МРОТ в 2030 году должен составить не менее 35 тысяч рублей.
Ранее Бессараб прокомментировала предложение о повышении МРОТ до 46 000 в 2026 году.