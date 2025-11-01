Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки бросились скупать машины люксовых китайских брендов

В Прикамье увеличился спрос на люксовые автомобили китайских брендов. Рост составил почти 12%, сообщила URA.RU пресс-служба «Авито Авто».

Китайские автомобили заполоняют пермский рынок.

В Прикамье увеличился спрос на люксовые автомобили китайских брендов. Рост составил почти 12%, сообщила URA.RU пресс-служба «Авито Авто».

«В третьем квартале 2025 года спрос на новые премиальные машины из Китая в Пермском крае увеличился на 11,6%», — указано в отчете аналитиков. Наибольшую популярность среди покупателей завоевали автомобили марки EXEED (модели RX и LX).

По данным платформы, средняя стоимость премиальных китайских автомобилей в регионе снизилась до 4,65 млн рублей. Это на 4,1% ниже цен на начало года.

В агентстве «Автостат-Инфо» ранее рассказывали URA.RU о снижении объемов ввоза в РФ европейских иномарок из-за новых правила расчета утильсбора. Ожидается, что на этом фоне в стране станет больше брендов китайских автохолдингов.