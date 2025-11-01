Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Челябинская область в сентябре 2025 года вновь вошла в топ-5 регионов с самым дешевым бензином. В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей за литр, сообщили в Росстате и агентстве «ПромРейтинг».

В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей.

Челябинская область в сентябре 2025 года вновь вошла в топ-5 регионов с самым дешевым бензином. В среднем цена за АИ-92 в регионе достигла около 60 рублей за литр, сообщили в Росстате и агентстве «ПромРейтинг».

«В целом по России индекс цен на бензин за сентябрь вырос до 102,6%, что на 12,7% выше уровня 2024 года. Средняя стоимость топлива — 63,78 рубля за литр», — сообщает Росстат.

Самый дорогой бензин в Севастополе, а самый дешевый — в Омской и Курганской областях. Там топливо стоит 58,47 и 58,70 рублей соответственно. При этом в регионе в сентябре больших изменений стоимости не зафиксировано.