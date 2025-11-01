В небо Иркутска поднялся второй полностью импортозамещённый лайнер МС-21

Этот самолёт стал этапной машиной в программе МС-21 — он первым получил крыло из российских композитных материалов, успешно прошедшее все испытания. Теперь лайнер присоединится к интенсивной программе сертификационных испытаний вместе с другим опытным образцом, который частично оснащен российскими системами и поднялся в воздух в апреле этого года.