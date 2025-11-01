В небо Иркутска поднялся второй полностью импортозамещённый лайнер МС-21. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.
Знаковое событие для российского авиапрома: второй опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, полностью укомплектованный отечественными системами и двигателями ПД-14, успешно совершил свой первый полет. Испытания с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха) длились около часа.
В ходе полёта, который прошел на высоте до 3500 метров при скорости около 500 км/ч, специалисты тестировали работу новых российских систем и силовой установки. За взлетом нового лайнера лично наблюдал мэр Иркутска Руслан Болотов.
— МС-21 взлетел с очень коротким разбегом, по ряду показателей он превосходит зарубежную технику. Экипаж справился со всеми поставленными задачами. Впечатляет! — поделился Руслан Болотов.
Он также отметил, что возрождение отечественного самолетостроения — особая гордость для города, а Иркутский авиазавод продолжает оставаться флагманом отрасли. По словам мэра, на предприятии уже собрано 14 планеров, которые ожидают комплектации отечественными системами, а задел еще по 9 самолетам находится на ранних стадиях производства.
Этот самолёт стал этапной машиной в программе МС-21 — он первым получил крыло из российских композитных материалов, успешно прошедшее все испытания. Теперь лайнер присоединится к интенсивной программе сертификационных испытаний вместе с другим опытным образцом, который частично оснащен российскими системами и поднялся в воздух в апреле этого года.
— За этим полётом стоит колоссальная работа инженеров, конструкторов, испытателей предприятий Госкорпорации Ростех, — отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. — Параллельно с сертификацией на Иркутском авиазаводе уже ведется сборка серийных бортов. Поставки авиакомпаниям планируется начать после окончания испытаний и одобрения их результатов Росавиацией.
В Минпромторге подчеркивают стратегическое значение проекта.
— МС-21 создан для наиболее востребованного сегмента рынка пассажирских перевозок. В сочетании с двигателями ПД-14 и российскими системами, подтвердившими необходимые технические характеристики, лайнер способен обеспечить потребности российских авиакомпаний, — заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков. — Наши авиастроители проделали большую работу для достижения технологического суверенитета России.
МС-21 — пассажирский самолёт нового поколения, оснащенный передовой аэродинамикой, российскими двигателями и системами последнего поколения, что обеспечивает ему конкурентоспособные летно-технические характеристики.