Возле Бекабада построили новый мост через Сырдарью: жители ждали его больше 40 лет

Vaib.uz (Узбекистан. 1 ноября). В Бекабадском районе завершено строительство нового моста через Сырдарью — объекта, которого местные жители ждали более четырёх десятилетий. Для многих — это не просто инфраструктурный проект, а решение проблемы, которая тянулась с конца прошлого века.
Стройка длиной в поколение.
История моста началась ещё в 80-х годах прошлого века: в 1989 году было получено первое разрешение, стартовали подготовительные работы, техника и строители вышли на место. Однако уже в 1991 году проект был заморожен и так и не доведён до конца. Причины очевидны — политические и экономические перемены тех лет остановили множество крупных строительных объектов. Мост превратился в мечту, о которой говорили десятилетиями, пока в 2025 году строительство не было возобновлено.
Экономия времени и новые перспективы.
Проект обошёлся в 72 млрд сумов. За эти деньги был возведён 200-метровый мост и построено 6 км современной четырёхполосной автомобильной дороги, ведущей к нему. Дорога оборудована освещением, тротуарами и необходимой инфраструктурой для безопасного движения.
Пропускная способность здесь выросла в семь раз. Если раньше по этому маршруту ежедневно проезжало около 2 тысяч автомобилей, то теперь дорога способна принять до 14 тысяч машин.
Самое главное изменение — сокращение расстояния до райцентра на 44 километра. Для жителей это означает меньше времени в дороге, более быстрый доступ к больницам, школам и работе. Для фермеров и предпринимателей это — упрощённая логистика и снижение транспортных расходов. Для семей — больше времени вместе, меньше изнурительных переездов через объездные пути.
Новый мост стал одним из крупных инфраструктурных объектов региона и уже называют «дорогой, которая вернула жизнь». Для Бекабада он — символ обновления, развития и решения давней социальной проблемы, которую несколько поколений считали недостижимой.