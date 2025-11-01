Возле Бекабада построили новый мост через Сырдарью: жители ждали его больше 40 лет

История моста началась ещё в 80-х годах прошлого века: в 1989 году было получено первое разрешение, стартовали подготовительные работы, техника и строители вышли на место. Однако уже в 1991 году проект был заморожен и так и не доведён до конца. Причины очевидны — политические и экономические перемены тех лет остановили множество крупных строительных объектов. Мост превратился в мечту, о которой говорили десятилетиями, пока в 2025 году строительство не было возобновлено.