Цены на жилье в Иркутской области — одни из самых высоких в Сибири

IrkutskMedia, 1 ноября. Стоимость жилой недвижимости продолжает увеличиваться в Иркутской области. Так, за третий квартал текущего года цены на первичное и вторичное жилье выросли от 1,8% до 3,1%. В целом жилье в Приангарье остается одним из самых дорогих на территории Сибирского федерального округа.
Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, в третьем квартале стоимость «первички» в области достигла 146 462 рубля за кв. метр общей площади. Такой показатель на 1,8% выше в сравнении с предыдущим кварталом. Согласно статистике, квартиры улучшенного качества подорожали на 2,5%, среднего качества — на 0,6%. При этом элитные квартиры подешевели — их цена упала на 3%.
Кв.метр вторичного жилья в среднем теперь стоит 117 107 рублей — повышение стоимости произошло сразу на 3,1% в сравнении с предыдущим кварталом. Типовые квартиры подорожали на 4,5%, в то время как стоимость квартир низкого качества снизилась на 0,7%, улучшенного качества — на 0,3%.
В Иркутске цены на жилую недвижимость превышают средние показатели по региону: в новостройках — 157 675 рублей за единицу площади, на вторичном рынке — 131 473 рубля.
Добавим, что в сравнении с другими сибирскими регионами Иркутская область отличается довольно высокой стоимостью жилой недвижимости. По ценам в новостройках Приангарье уступает только в Республике Алтай, в этом субъекте за кв.метр «первички» придется отдать 169,9 тысячи рублей. Вторичное жилье в Иркутской области менее дорогое — цены ниже, чем в Республике Алтай (166,9 тысячи рублей за кв. метр), Тыве (129,7 тысячи рублей) и Новосибирской области (120,5 тысячи рублей).
