Цены на жилье в Иркутской области — одни из самых высоких в Сибири

Добавим, что в сравнении с другими сибирскими регионами Иркутская область отличается довольно высокой стоимостью жилой недвижимости. По ценам в новостройках Приангарье уступает только в Республике Алтай, в этом субъекте за кв.метр «первички» придется отдать 169,9 тысячи рублей. Вторичное жилье в Иркутской области менее дорогое — цены ниже, чем в Республике Алтай (166,9 тысячи рублей за кв. метр), Тыве (129,7 тысячи рублей) и Новосибирской области (120,5 тысячи рублей).