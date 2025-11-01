Россиян предупредили о массовых сокращениях на работе

IT‑эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин считает, что массовые увольнения в России будут длиться ближайшие 5−10 лет. По его словам, темп сокращений продолжится до тех пор, пока у компаний не останется достаточно сотрудников.
По данным исследований, к осени 2025 года 12% компаний планировали снизить штат, против 8% годом ранее, и на рынке труда наблюдался дефицит вакансий. Количество резюме стало превышать открытые позиции.
Причины увольнений — автоматизация бизнес‑процессов, внедрение искусственного интеллекта, переход на удаленку и гибридный формат, а также желание снижать издержки.
В IT‑секторе автоматизация ускоряет сокращения менеджеров, дизайнеров и специалистов с устаревшими навыками.
По мнению Гизатуллина, эти изменения — сигнал структурных преобразований в бизнесе. По его мнению, к лучшему.