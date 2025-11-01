Ричмонд
Россиян предупредили о массовых сокращениях на работе

Компании будут сокращать штат сотрудников в ближайшие 5−10 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

IT‑эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин считает, что массовые увольнения в России будут длиться ближайшие 5−10 лет. По его словам, темп сокращений продолжится до тех пор, пока у компаний не останется достаточно сотрудников.

По данным исследований, к осени 2025 года 12% компаний планировали снизить штат, против 8% годом ранее, и на рынке труда наблюдался дефицит вакансий. Количество резюме стало превышать открытые позиции.

Причины увольнений — автоматизация бизнес‑процессов, внедрение искусственного интеллекта, переход на удаленку и гибридный формат, а также желание снижать издержки.

В IT‑секторе автоматизация ускоряет сокращения менеджеров, дизайнеров и специалистов с устаревшими навыками.

По мнению Гизатуллина, эти изменения — сигнал структурных преобразований в бизнесе. По его мнению, к лучшему.