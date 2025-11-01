В Госдуме рассказали, когда нужно поменять водительские права

Напомним, с 1 января 2026 года в России завершает свою работу механизм автоматического продления водительских удостоверений. Данная мера, действовавшая в отношении прав, срок которых истекал в период с 2022 по 2025 годы, более применяться не будет. Владельцам автоматически продленных прав настоятельно рекомендуется обратить внимание на первоначальную дату окончания срока действия их документа и заблаговременно подать заявление на получение нового удостоверения. В случае несоблюдения этого требования, права будут считаться недействительными.