Челябинский «Мечел» сменит совет директоров

Котировки бумаг «Мечела» после объявления о готовящемся собрании сначала выросли, а затем снизились. С 10 сентября по 28 октября обыкновенные акции подешевели с 84,8 до 62,87 рубля, потеряв четверть цены. Однако после публикации сообщения о созыве акционеров частично отыграли падение до 67,5 рубля. К 1 ноября акция достигла цены 64,3 рубля.