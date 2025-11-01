Российские приставы взыскали с водителей 11 млрд рублей штрафов с начала года

Как отметил директор ФССП Дмитрий Аристов в беседе с ТАСС, работа по взысканию долгов переведена на новый уровень. Если раньше этим занимались территориальные управления, то теперь массовые штрафы обрабатываются автоматически в одном специализированном отделе. В планах службы — расширить полномочия этого подразделения.