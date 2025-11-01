Стала известна стоимость проезда на новых автобусных маршрутах до аэропорта Курумоч

«Задействовано 10 автобусов большого класса и повышенной комфортности. Они оснащены кондиционерами, мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отсеками. Маршруты будут работать в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Интервалы движения составят в среднем 1 час в дневное время и 2−2,5 часа ночью», — сообщили в минтрансе.