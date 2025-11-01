Стала известна стоимость проезда на новых автобусных маршрутах до аэропорта Курумоч

«Задействовано 10 автобусов большого класса и повышенной комфортности. Они оснащены кондиционерами, мягкими креслами, нишами для ручной клади и вместительными багажными отсеками. Маршруты будут работать в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Интервалы движения составят в среднем 1 час в дневное время и 2−2,5 часа ночью», — сообщили в минтрансе.
Автобусы № 222 курсируют от железнодорожного вокзала Самары до терминала № 1 аэропорта Курумоч. По пути они делают остановки около Центрального автовокзала, ТЦ «Империя», ТЦ LETOUT, ЖК «Новая Самара» и КДП Новосемейкино. Стоимость проезда составляет 147 рублей, провоз багажа — 22 рубля.
Автобусы № 333 следуют от ТЦ «Парк Хаус» до первого терминала аэропорта с остановками в селах Васильевка и Зеленовка, поселках Прибрежный и Курумоч. Стоимость билета — 183 рубля за пассажира и 27 рублей за провоз багажа.
Расписание работы автобусов опубликовано на сайте аэропорта.