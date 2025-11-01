Пермский стратегический завод показал многократный рост убытков

«Одновременно произошло сокращение выручки компании — с 7,912 млрд рублей до 7,147 млрд рублей. Отчетные материалы также свидетельствуют о значительном увеличении убытка от продаж. Он возрос с 1,086 млрд рублей за девять месяцев 2024 года до 1,911 млрд рублей в 2025 году», — говорится в документе.