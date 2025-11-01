Названы самые подорожавшие и подешевевшие в мире товары

Самым подорожавшим товаром в мире в октябре этого года оказался кобальт, а самым подешевевшим — апельсиновый сок. Об этом говорят данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, передаёт РИА Новости.
Стоимость кобальта, широко применяемого для изготовления стали и электрических аккумуляторов, в октябре увеличилась на 28,5% в месячном выражении. Кроме того, в списке металлов также значительно прибавили в цене палладий, подорожавший на 15,8%, а также литий — на 9,5%.
Среди сельскохозяйственной продукции в октябре больше всего подорожали соя (на 8,2%), а также кофе сорта робуста (7,3%) и сорта арабика (на 3,8%).
В списке энергетических товаров в цене больше всего прибавил природный газ в США — сразу 19,4%. В тройку лидеров также вошли дизельное топливо, стоимость которого увеличилась на 7,6%, и топочный мазут — на 6,9%.
Самым подешевевшим в мире товаром в октябре этого года стал апельсиновый сок — цены на который рухнули на 23,3% в месячном выражении. Серьёзно подешевели свинина (-18%) и неодим (на 13,4%).
