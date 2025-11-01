Названы самые подорожавшие и подешевевшие в мире товары

Стоимость кобальта, широко применяемого для изготовления стали и электрических аккумуляторов, в октябре увеличилась на 28,5% в месячном выражении. Кроме того, в списке металлов также значительно прибавили в цене палладий, подорожавший на 15,8%, а также литий — на 9,5%.