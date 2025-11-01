В Челябинской области за год снизилась цена аренды квартир на Новый год

Как отметили в пресс-службе, стоимость бронирования квартир на каникулы на 22% снизилась в Свердловской области (с 5100 до 4000 рублей за ночь), на 17% в Карачаево-Черкесии (с 11 800 до 9800 рублей), на 14% в Башкортостане (с 4900 до 4200 рублей), на 14% в Кировской области (с 3600 до 3100 рублей) и на 10% в Краснодарском крае (с 6700 до 6100 рублей).