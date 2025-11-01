Маркетплейсы готовы договариваться с банками о скидках без участия государства

По словам участников встречи, регулировать нужно всех участников рынка, если речь идёт о справедливости. Один из представителей подчеркнул, что у каждой компании должна быть возможность предлагать особые условия своим клиентам, как это делают банки и мобильные операторы, и неясно, почему маркетплейсы должны лишаться такого права.