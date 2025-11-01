Маркетплейсы готовы договариваться с банками о скидках без участия государства

Представители крупнейших российских маркетплейсов на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике заявили, что готовы самостоятельно согласовывать с банками условия скидок по картам без введения дополнительных ограничений со стороны властей.
По словам участников встречи, регулировать нужно всех участников рынка, если речь идёт о справедливости. Один из представителей подчеркнул, что у каждой компании должна быть возможность предлагать особые условия своим клиентам, как это делают банки и мобильные операторы, и неясно, почему маркетплейсы должны лишаться такого права.
Дискуссия разгорелась после заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая назвала скидки при оплате картами собственных банков «несправедливой конкуренцией». Идею запрета поддержал и один из крупных банков, а глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о подготовке законопроекта, который установит единые цены на маркетплейсах вне зависимости от способа оплаты, пишет «РБК».
В ответ на инициативу регуляторов один из маркетплейсов решил пойти по пути расширения программы лояльности — теперь он готов предложить выгодные условия и при оплате картами других банков, если те захотят сотрудничать. Компания уже ведёт переговоры о партнёрстве с четырьмя банками.
Читайте также: Россиянам рассказали о новой схеме мошенников накануне «черной пятницы».