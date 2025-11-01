Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 ноября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 1 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 530,47 тенге; евро — 613,75 тенге; российский рубль — 6,55 тенге; китайский юань — 74,73 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

528,52 тенге на покупку, 534,55 тенге на продажу.

Курс евро:

611,63 тенге на покупку, 618,64 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,42 тенге на покупку, 6,57 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

530,63 тенге на покупку, 532,71 тенге на продажу.

Курс евро:

612,83 тенге на покупку, 618,08 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.

Шымкент.

Курс доллара:

530,13 тенге на покупку, 532,15 тенге на продажу.

Курс евро:

612,76 тенге на покупку, 620,52 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,46 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.