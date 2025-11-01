Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 ноября

По состоянию на 1 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 530,47 тенге; евро — 613,75 тенге; российский рубль — 6,55 тенге; китайский юань — 74,73 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана.
Курс доллара:
528,52 тенге на покупку, 534,55 тенге на продажу.
Курс евро:
611,63 тенге на покупку, 618,64 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,42 тенге на покупку, 6,57 тенге на продажу.
Алматы.
Курс доллара:
530,63 тенге на покупку, 532,71 тенге на продажу.
Курс евро:
612,83 тенге на покупку, 618,08 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.
Шымкент.
Курс доллара:
530,13 тенге на покупку, 532,15 тенге на продажу.
Курс евро:
612,76 тенге на покупку, 620,52 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,46 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.