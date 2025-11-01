Богатейшие люди России стали еще богаче

В сентябрьском выпуске издание Forbes представило список наиболее состоятельных граждан планеты. Лидирующую позицию в данном перечне четвертый раз подряд удерживает создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. По состоянию на момент публикации его капитал превосходил отметку в 400 млрд долларов. Вторую строчку занял сооснователь и глава совета директоров технологической корпорации Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценивается в 276 млрд долларов. Третье место досталось сооснователю Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) Марку Цукербергу с капиталом в 253 миллиарда долларов.