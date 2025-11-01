Ордынскую трассу реконструируют в Новосибирской области

В регионе начали реконструировать Ордынскую трассу. Предполагается, что пропускная трасса увеличится вдвое. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Заместитель транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко объяснил, что трасса входит в опорную сеть дорог области. На трассе зафиксирована высокая интенсивность движения, в частности, на въезде в Новосибирск.
Реконструкция позволит расширить дороги с двух до четырех полос на участке от села Верх-Тула до Ордынского кольца.