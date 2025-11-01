Ричмонд
Ордынскую трассу реконструируют в Новосибирской области

Предполагается, что пропускная трасса увеличится вдвое. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В регионе начали реконструировать Ордынскую трассу. Предполагается, что пропускная трасса увеличится вдвое. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Заместитель транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко объяснил, что трасса входит в опорную сеть дорог области. На трассе зафиксирована высокая интенсивность движения, в частности, на въезде в Новосибирск.

Реконструкция позволит расширить дороги с двух до четырех полос на участке от села Верх-Тула до Ордынского кольца.