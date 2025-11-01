Ричмонд
«Возрастные» доплаты к пенсиям увеличились в Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 ноября в Беларуси увеличились «возрастные» доплаты к пенсиям. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: AP 2024

В Минтруда напомнили, что «возрастные» доплаты к пенсиям получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

В Беларуси увеличились размеры бюджетов прожиточного минимума.

С ноября размер этих выплат увеличился на 0,7% и составил для лиц в возрасте 75 −79 лет — Br92,08, а при наличии инвалидности I группы — Br214,85. В возрасте 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br184,16, а при наличии инвалидности I группы — Br245,54.

Расходы на «возрастные доплаты» в 2025 году составят, по оценке, Br870 млн рублей.