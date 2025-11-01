«Возрастные» доплаты к пенсиям увеличились в Беларуси

В Минтруда напомнили, что «возрастные» доплаты к пенсиям получают более 556 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.
В Беларуси увеличились размеры бюджетов прожиточного минимума.
С ноября размер этих выплат увеличился на 0,7% и составил для лиц в возрасте 75 −79 лет — Br92,08, а при наличии инвалидности I группы — Br214,85. В возрасте 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br184,16, а при наличии инвалидности I группы — Br245,54.
Расходы на «возрастные доплаты» в 2025 году составят, по оценке, Br870 млн рублей.