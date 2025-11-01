Октябрьские дожди увеличили запасы воды в крымских водохранилищах

Запасы воды в водохранилищах Крыма пополнились на 14 млн кубометров благодаря осадкам, выпавшим в октябре. Об этом РИА Новости Крым сообщил замруководителя Госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.
По его словам, поступления в водохранилища естественного стока за прошлый месяц составили около 7,5% от их полного проектного объема. На начало ноября наливные водохранилища полуострова содержат 12 млн кубометров воды, а 14 питьевых — примерно 66 млн.
Как отметил Захаров, существующих запасов воды, даже без учета будущих притоков, хватит Крыму на 130−140 дней. Всего на полуострове насчитывается 23 водохранилища, крупнейшее из которых — Чернореченское — расположено в Севастополе. На территории республики действует 22 водохранилища: 14 их них — естественного стока, еще 8 — наливные.
