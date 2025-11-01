Октябрьские дожди увеличили запасы воды в крымских водохранилищах

Как отметил Захаров, существующих запасов воды, даже без учета будущих притоков, хватит Крыму на 130−140 дней. Всего на полуострове насчитывается 23 водохранилища, крупнейшее из которых — Чернореченское — расположено в Севастополе. На территории республики действует 22 водохранилища: 14 их них — естественного стока, еще 8 — наливные.