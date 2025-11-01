В селах Казахстана выросли население и доходы

«За последние годы численность населения перспективных сел увеличилась на 320 тыс. человек, достигнув 6,9 миллиона. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос с 5,2 до 8,3 трлн тенге, инвестиции в основной капитал — в 1,5 раза, до 738 млрд тенге», — рассказал Омарбеков на выездном заседании комитета сената в области Абай.
Он отметил, что количество фермерских хозяйств также стабильно растет и достигло 271 тысячи.
Обновление инфраструктуры.
По словам вице-министра, программа «Ауыл — Ел бесігі» позволила обновить дороги, инженерные сети и социальные объекты в 2,5 тысячи сел. С 2019 года реализовано свыше 6,6 тысячи проектов на сумму 701 млрд тенге. Только в области Абай за три года выполнен 191 проект на 21 млрд тенге.
Сельчане области Абай получили микрокредиты на 2 млрд тенге.
Рост доходов сельчан обеспечивают проекты «Ауыл аманаты» и «С дипломом в село». Благодаря микрокредитам на 116 млрд тенге по стране открыто почти 20 тысяч рабочих мест. В области Абай фермеры получили 365 микрокредитов на 2 млрд тенге, а молодые специалисты — поддержку для покупки жилья.
«Курсив» писал, что ранее Омарбеков заявил, что финансирование сел в Казахстане увеличивается, но денег все равно не хватает.