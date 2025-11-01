Камеры следят за тобой: что изменится для водителей с 1 ноября и как это скажется на ОСАГО

В связи с этим пока что ожидается именно поэтапный запуск проекта. На первом этапе, который начнется в ноябре, система, вероятно, будет работать в пилотном режиме и затронет лишь некоторые категории транспорта. По данным РБК и «Газеты.Ru», изначально штрафы через камеры начнут выписывать в Москве, и в первую очередь под контроль попадут такси и грузовики, так как по ним уже налажен обмен данными между ведомствами. Таким образом, большинство частных водителей из регионов могут не ощутить изменений в ближайшее время.