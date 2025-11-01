S7 Airlines будет два раза в день летать из Уфы в Новосибирск

Отмечается, что частота полетов возросла до двух рейсов в день из-за осенне-зимнего сезона. Полеты будут выполняться на самолетах авиакомпании Embraer ERJ-170. Вылеты запланированы следующее время: 14:00 и 20:40 по местному времени. Время в пути — 2 часа 40 минут.