S7 Airlines будет два раза в день летать из Уфы в Новосибирск

Авиакомпания S7 Airlines увеличила количество рейсов из Уфы в столицу Сибири.

Источник: Аргументы и факты

Авиакомпания S7 Airlines увеличила количество рейсов из Уфы в столицу Сибири. Вместо одного рейса самолет теперь будут летать несколько раз в день. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы.

Отмечается, что частота полетов возросла до двух рейсов в день из-за осенне-зимнего сезона. Полеты будут выполняться на самолетах авиакомпании Embraer ERJ-170. Вылеты запланированы следующее время: 14:00 и 20:40 по местному времени. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Отметим, что ранее возобновились ежедневные рейсы из Новосибирска в Краснодар. С момента запуска программы полетов в этом направлении было обслужено более 2 тысяч пассажиров.