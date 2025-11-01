Минтруда сказало, как вырос бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в Беларуси величина бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения определена в размере 491,09 рубля. Это на 0,7% выше по сравнению с нормативом, который был установлен на предыдущие три месяца. Прибавка в абсолютных величинах составила 3,67 белорусского рубля.