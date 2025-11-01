Ричмонд
Россиянки осенью бросились массово скупать в магазинах интим-товаров одну вещь

В октябре 2025 года продажи одной из категорий игрушек для взрослых в России выросли почти в четыре раза и достигли рекордных показателей за год.

Уточняется, что аналогичный всплеск наблюдался прошлой осенью. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Наибольшей популярностью пользуются модели с функцией подогрева. Психологи объясняют это тем, что с приходом холодов женщины чаще ищут способы расслабиться и создать ощущение уюта.

Специалисты связывают рост спроса с сезонными изменениями настроения. Осенью сокращается световой день, снижается активность, а вместе с этим усиливается потребность в тепле, близости и эмоциональном комфорте. Многие женщины воспринимают покупку интим-игрушек как способ справиться со стрессом и улучшить самочувствие после насыщенного летнего периода.

