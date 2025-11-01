Екатеринбуржцы столкнулись с проблемой при оплате проезда в общественном транспорте

В общественном транспорте Екатеринбурга горожане не смогли оплатить проезд через СБП и QR-код. Об этом рассказали очевидцы.



Сегодня в городском общественном транспорте проезд подорожал до 42 рублей. При оплате через СБП или QR-коду сохраняется старый тариф — 33 рубля. Однако, как сообщает издание «Уралинформбюро», пассажиры пожаловались, что этот способ оплаты не сработал.



«С утра были проблемы по связи, и в систему частично не дошла информация об открытии смены с некоторых терминалов. Сейчас все должно быть в штатном режиме», — рассказала ЕАН гендиректор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина.