Молдова начала применять процедуру общего транзита на таможне

Как пояснили в Таможенной службе Молдовы, имплементация конвенции обеспечивает более легкую и быструю перевозку товаров, поскольку процедура транзита заключается только в подаче единой декларации в электронном виде в месте отправления товара и единой гарантии без повторного оформления таможенных формальностей на каждой границе. При этом декларация о транзите действительна до места назначения в странах — участницах конвенции.