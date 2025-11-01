Ричмонд
Молдова начала применять процедуру общего транзита на таможне

Процедура общего транзита на таможенных пунктах Молдовы вступила в силу с 1 ноября.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Молдова с первого ноября становится полноправным членом Конвенции о режиме совместного транзита, в связи с чем указанный документ начал применяться на таможенных пунктах страны.

Как пояснили в Таможенной службе Молдовы, имплементация конвенции обеспечивает более легкую и быструю перевозку товаров, поскольку процедура транзита заключается только в подаче единой декларации в электронном виде в месте отправления товара и единой гарантии без повторного оформления таможенных формальностей на каждой границе. При этом декларация о транзите действительна до места назначения в странах — участницах конвенции.

В соответствии с конвенцией режим транзита может быть реализован:

  • для перевозки иностранных товаров из стран Европейского Союза в Молдову;
  • для экспорта товаров из Молдовы в Евросоюз;
  • для экспорта товаров с общей страной транзита в качестве пункта назначения;
  • для перевозки грузов из страны общего транзита в Молдову;
  • для перевозки иностранных грузов транзитом по территории Молдовы из стран-участниц конвенции и в страны-участницы конвенции.

В Конвенции о режиме совместного транзита участвуют все государства-члены Европейского союза, страны Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), а также государства. имеющие статус стран общего транзита — Великобритания, Турция, Сербия, Северная Македония, Украина, Грузия, Черногория и Молдова.

Для применения процедуры общего транзита Таможенной службой Молдовы внедрена новая электронная система транзита (NCTS).

