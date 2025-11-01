Стало известно, сколько итальянских компаний остались в России, несмотря на жесткие санкции

«Фирмы, которые имеют производство, практически на 95% остались в России, кроме, конечно, Enel и Leonardo (бывшая Finmeccanica)», — сказал Торрембини в разговоре с «Известиями». Он добавил, что вместе с тем количество коммерческих организаций существенно сократилось вследствие введенных санкционных ограничений. Тем не менее от 50 до 60% таких компаний продолжают осуществлять свою деятельность на российском рынке.