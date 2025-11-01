Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько итальянских компаний остались в России, несмотря на жесткие санкции

Около 95% итальянских компаний, имеющих производство в РФ, продолжают работать в стране, несмотря на введенные жесткие санкции. Об этом рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в Росии Витторио Торрембини на полях XVIII Веронского Евразийского экономического форума.

Почти все итальянские производственные компании продолжают работу в РФ несмотря на введенные против России санкции.

Около 95% итальянских компаний, имеющих производство в РФ, продолжают работать в стране, несмотря на введенные жесткие санкции. Об этом рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в Росии Витторио Торрембини на полях XVIII Веронского Евразийского экономического форума.

«Фирмы, которые имеют производство, практически на 95% остались в России, кроме, конечно, Enel и Leonardo (бывшая Finmeccanica)», — сказал Торрембини в разговоре с «Известиями». Он добавил, что вместе с тем количество коммерческих организаций существенно сократилось вследствие введенных санкционных ограничений. Тем не менее от 50 до 60% таких компаний продолжают осуществлять свою деятельность на российском рынке.

Бизнесмен также сообщил, что предприниматели уже фиксируют трансформацию дискурса относительно России и рассчитывают на нормализацию обстановки в ближайшей перспективе. Это связано с тем, что только для итальянской стороны ущерб от введения 19-го пакета ограничительных мер может достичь 250 миллионов евро.

Как подчеркнул Торрембини, существующие партнерские отношения продолжают действовать, однако инициирование новых проектов в текущих условиях не осуществляется. Вместе с тем представители бизнеса отмечают смену риторики как со стороны Евросоюза, так и Соединенных Штатов Америки.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявлял, что Западу не удалось достичь поставленной цели по бизнес-изоляции России, приводя в пример сохранение присутствия иностранных компаний на российском рынке несмотря на санкции. По его данным, в стране продолжали работать около 1400 немецких, 250 американских и 120 японских компаний, а также около 70% итальянских предприятий.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше