В Нижегородской области появится мультимодальный порт в особой экономической зоне «Кулибин»

«Отличительной чертой площадки в городе Бор станет мультимодальный порт. Ожидаем, что он позволит значительно увеличить объемы речных грузоперевозок, а также даст возможность нижегородским компаниям выйти на международный рынок через Каспийское море и Черноморский бассейн. Правительство Нижегородской области ведет планомерную работу по созданию комфортных условий для инвесторов, поэтому при необходимости будем рассматривать и другие территории для создания ОЭЗ», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
После включения в состав ОЭЗ «Кулибин» площадки в городе Бор (117,7 га) общая площадь особой экономической зоны увеличится более чем на 15% и достигнет 842 га.
«Расширение территории ОЭЗ “Кулибин”, создание на борской площадке новых производств станет важным шагом в экономическом развитии как городского округа, так и региона в целом», — добавил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Экспертным советом по развитию ОЭЗ «Кулибин» на сегодняшний день была одобрена реализация 49 проектов на территории Дзержинска. При этом значительная часть площадки уже заполнена, а для удовлетворения спроса со стороны инвесторов было принято решение о расширении.
«В настоящее время проводятся предпроектные работы по созданию инфраструктуры новой площадки. Для борской площадки будут действовать те же преференциальные условия, что и в Дзержинске», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Сейчас Нижегородская область занимает второе место после столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который формирует Агентство стратегических инициатив. Развитие особой экономической зоны «Кулибин» — пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса.
Проект создания мультимодального порта курирует министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области и Корпорация развития региона.
