В Нижегородской области появится мультимодальный порт в особой экономической зоне «Кулибин»

«Отличительной чертой площадки в городе Бор станет мультимодальный порт. Ожидаем, что он позволит значительно увеличить объемы речных грузоперевозок, а также даст возможность нижегородским компаниям выйти на международный рынок через Каспийское море и Черноморский бассейн. Правительство Нижегородской области ведет планомерную работу по созданию комфортных условий для инвесторов, поэтому при необходимости будем рассматривать и другие территории для создания ОЭЗ», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.