В Крыму отремонтировали 10 километров дороги «Таврида — Заветное»

В Крыму отремонтировали участок дороги «Таврида — Заветное» протяженностью более 10 километров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.
Дорогу отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«На объекте выполнены все строительно-монтажные работы: фрезерование старого покрытия, устройство нового асфальтобетонного покрытия, замена бордюрных камней, обустройство тротуаров и обочин», — рассказали в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что на объекте также установили дорожные знаки и нанесли разметку. Сейчас ведется подготовка документов для ввода в эксплуатацию. Эта дорога — ключевой маршрут к туристическим достопримечательностям Восточного Крыма.