В Самаре пенсии повысят в ноябре не всем

В новостях появилась информация о повышении пенсий в Самаре в ноябре. Однако это не дополнительная индексация для всех. Речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается определенных пенсионеров. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ.
«Повышение затронет только тех, у кого в этом месяце изменились такие условия, как возраст или группа инвалидности. То есть увеличится фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии», — рассказали в пресс-службе.
В 2025 году ее размер составляет 8 907,70 рублей. Фиксированную выплату получают все, кому назначена страховая пенсия (по старости, инвалидности, в связи с потерей кормильца). Если пенсионеру исполняется 80 лет, выплата удваивается до 17 815,40 рублей. То же самое происходит, если получателю присваивается 1 группа инвалидности.