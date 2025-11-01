В Татарстане готовятся к запуску нового речного порта

Уже в ближайшие дни начнутся работы по строительству.
Застройщику удалось получить разрешение на строительство первого участка. Новый порт обеспечит полноценную навигацию и создаст современные условия для хранения металлопродукции.
Площадь складских помещений логистического комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров, а единовременный объем хранения превысит 120 тысяч тонн. Введение таможенного контроля по принципу «единого окна» значительно ускорит процесс выпуска товаров.
Этот международный логистический хаб объединит логистические и производственные мощности. Для обеспечения бесперебойного приема грузовых составов от крупных металлургических компаний, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь» и ЕВРАЗ, будет построена железнодорожная ветка, сообщает РБК «Татарстан».
Напомним, по маршруту Казань — Набережные Челны запустят метеор нового поколения. Планы озвучили в АО «Флот РТ».