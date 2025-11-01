В Татарстане готовятся к запуску нового речного порта

Этот международный логистический хаб объединит логистические и производственные мощности. Для обеспечения бесперебойного приема грузовых составов от крупных металлургических компаний, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь» и ЕВРАЗ, будет построена железнодорожная ветка, сообщает РБК «Татарстан».