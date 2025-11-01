На трассе Красноярск — Элита заработает камера фиксации превышения скорости

«Трасса после завершения дорожных работ стала по-настоящему комфортной и безопасной. Теперь некоторые автолюбители поддаются соблазну превысить разрешенную скорость движения. Более того, на трассе замечены случаи организации нелегальных гонок. Чем выше скорость, тем меньше времени на реакцию, а ДТП имеют более высокую тяжесть последствий. Особенно это важно сейчас, в период межсезонья, когда температура держится в районе 0, и на дорогах может образовываться тонкий слой льда. Любое превышение скорости в данных условиях может привести к печальным итогам», — рассказал заместитель руководителя КрУДор Евгений Михалев.