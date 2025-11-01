На трассе Красноярск — Элита заработает камера фиксации превышения скорости

Оборудование входит в состав автоматического пункта весогабаритного контроля и было установлено на 4-ом км дороги во время масштабной реконструкции, чтобы сохранить ее.
«Трасса после завершения дорожных работ стала по-настоящему комфортной и безопасной. Теперь некоторые автолюбители поддаются соблазну превысить разрешенную скорость движения. Более того, на трассе замечены случаи организации нелегальных гонок. Чем выше скорость, тем меньше времени на реакцию, а ДТП имеют более высокую тяжесть последствий. Особенно это важно сейчас, в период межсезонья, когда температура держится в районе 0, и на дорогах может образовываться тонкий слой льда. Любое превышение скорости в данных условиях может привести к печальным итогам», — рассказал заместитель руководителя КрУДор Евгений Михалев.
Напомним, автодорога Красноярск — Элита — одна из самых популярных загородных трасс Красноярской агломерации, интенсивность движения здесь составляет около 8 тысяч авто в сутки. Дорога обеспечивает транспортную связь между краевым центром и населенными пунктами Емельяновского муниципального округа, многочисленными садоводческими товариществами и ж/д станциями Минино и Кача. Во время реконструкции трассу расширили с 2-х до 4-х полос с разворотными петлями и переходно-скоростными полосами, смонтировали водоотвод, устроили тротуары, освещение, барьерное и осевое ограждение, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку из термопластика.
Отметим, всего сейчас по Красноярскому краю установлено 250 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, ежедневно работают еще 71 передвижной и один мобильный комплекс «Паркон». Ознакомиться с картой их размещения и фиксируемыми нарушениями на конкретном рубеже можно на сайте краевого Управления автодорог.