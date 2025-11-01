В Калининграде не могут расселить аварийный дом на Клавы Назаровой, за дело взялись власти и СК

Дом на улице Клавы Назаровой, признанный аварийным в 2018 году, до сих пор не расселили. Об этом сообщает СУ СК области.
С жильцами встретились руководитель ведомства Дмитрий Канонеров, глава администрации Калининграда Елена Дятлова и председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский. Жильцы рассказали, что во время дождей и весенних паводков Лесной ручей протекает сквозь дом, размывая цементную кладку. Кроме того, в некоторых стенах, в том числе несущих, недостаёт кирпичей.
Следователи уже расследуют по этому поводу дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Власти вместе с руководителем ведомства осмотрели дом, подвал, прилегающую территорию и убедились в аварийном состоянии здания. Расселение обещают провести в первой половине 2026 года.
Прокуратура через суд обязала администрацию Гусевского района расселить аварийный дом в посёлке Красногорское.